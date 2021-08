0 Facebook Paura per Rosa Perrotta, il figlio ha avuto un malore: “Ho temuto il peggio” Malore per il figlio di Rosa Perrotta. Il piccolo Ethan è stato molto male. Lintera famiglia è stata in ansia. Il racconto sui social Spettacolo 9 Agosto 2021 17:17 Di redazione 2'

Panico per Rosa Perrotta e tutta la sua famiglia. Il figlio Domenico ‘Dodo’ Ethan, due anni, è stato male ed è collassato. A raccontare tutta la triste vicenda è stata l’ex protagonista di Uomini e Donne attraverso i propri canali social.

“Ethan è stato molto male, penso che sia stata la notte più brutta e spaventosa da quando è nato. Abbiamo visto che non stava molto bene, sembravo però classici sintomi da influenza, era un po’ abbattuto, mangiava meno“, ha scritto la Perrotta.

All’inizio si pensava fosse solo stanchezza o nulla di grave. Così la famiglia è giunta a Napoli a Capodichino. “Arrivati in aeroporto, mentre recuperavamo i bagagli, il bambino ha cominciato a collassare. Era di fuoco, bollente, febbre altissima. Manco siamo arrivati a casa, siamo corsi al pronto soccorso. Era una stufa. Praticamente, arrivati al pronto soccorso non dormiva, non per il sonno ma perché collassato. Hanno appurato che si trattasse da febbre da gola“.

“La cosa più grave – ha detto la Perrotta – non è stata la febbre salita durante la notte: passato l’effetto del cortisone, Ethan ha avuto una crisi isterica. Io non lo riconoscevo, piangevo disperata. Faceva cose strane, lanciava oggetti, intrattabile a livelli mai visti. Io ero devastata, non sapevo cosa fare. Non era lui, non era mio figlio. Temevo danni cerebrali importanti“.