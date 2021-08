0 Facebook Gattò bistrot, il locale a Portici dove godersi un caffè in compagnia dei gatti Mangiare a Napoli 4 Agosto 2021 16:58 Di redazione 2'

Immagina un locale in cui puoi gustarti un buon caffè e godere di una ‘speciale’ compagnia, quella dei gatti. E’ questo il concept del Gattò Bistrot, un bar che ha aperto a Portici un paio d’anni fa e che sta facendo tendenza.

Dopo i vari cat bar spuntati a Roma, Palermo e Torino, anche la provincia di Napoli ha il suo locale dedicato all’amore per gatti. La titolare Valentina Cuomo alla vigilia dell’apertura raccontava: “Il nostro sarà un luogo in cui rilassarsi sfogliando un libro, gustando piatti adatti a tutti i palati (vegetariani, vegani, intolleranti al lattosio o al glutine) e godere della compagnia dei nostri gatti, che hanno un passato da randagi”.

Recentemente una tiktoker ha presentato il Gattò Bistrot di Portici in uno dei suoi seguitissimi video. La ragazza ha mostrato il locale e raccontato come i sei gatti che riempiono il locale sono “super simpatici” e “abituati alla compagnia dell’uomo”. Il video ha ricevuto molti like e commenti, dimostrazione di un’idea che è piaciuta al pubblico.

