Dolore a Santa Maria Capua Vetere per la morte di Andreana Russo, giovane avvocato di 39 anni

Lacrime nel Casertano per la scomparsa di Andreana Russo, giovane avvocatessa di 39 anni. Una professionista originaria di Mignano Montelungo e molto conosciuta e stimata nel Foro di Cassino, dove praticava.

Addio all’avvocatessa Andreana Russo

Andreana combatteva da tempo contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Nonostante la tenacia e il coraggio con la quale ogni giorno affrontava questa battaglia, purtroppo non ce l’ha fatta.

Non appena si è diffusa la notizia della morte di Andreana Montelungo nei vari gruppi social legati al territorio, sono comparsi moltissimi messaggi in suo ricordo. In tanti ricordano la giovane avvocatessa come una grande professionista, sempre molto garbata ma allo stesso tempo grintosa. Anche la Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere ha scritto un messaggio di lutto per la trentanovenne: “Il Presidente, il Direttivo e tutti gli iscritti sono profondamente addolorati per la grave perdita della collega Andreana Russo. Ai suoi prossimi congiunti giunga il cordoglio dei penalisti sammaritani.”

I funerali di Andreana Russo si terranno questo mercoledì alle 16.30 nella chiesa di Mignano Montelungo.