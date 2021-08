0 Facebook Lutto a Secondigliano, addio a Luisina: “Era il ‘Sindaco’ del quartiere” È morta Luisa Capozzi. La triste notizia ha sconvolto l'intero quartiere. 'Luisina' era molto conosciuta a voluta bene da tutti Cronaca 2 Agosto 2021 08:16 Di redazione 1'

È un giorno davvero triste per tutta Secondigliano. Nel quartiere dell’area Nord di Napoli è venuta a mancare una persona davvero importante e conosciuta da tutti: Luisa Capozzi, alias ‘Luisina‘.

La donna era amata e rispettata tanto da essere soprannominata come ‘Il Sindaco di Secondigliano‘. La brutta notizia è stata riportata su Facebook dalla pagina dedicata al quartiere, ‘Una voce per Secondigliano‘.

È morta Luisa Capozzi

“NOOOOOOOO! SE N’È ANDATA “IL SINDACO DI SECONDIGLIANO”! Mi scroccavi un sacco di sigarette ma mi chiedevi sempre come stessi e se avessi mangiato, come solo una Mamma può fare. Mancherai tantissimo a tutti noi e avremo sempre un pensiero per te“, è stato uno dei tanti messaggi affettuosi dedicati a ‘Luisina‘.