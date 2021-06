0 Facebook Ignazio Moser non chiede la mano di Cecilia all’Isola: la richiesta di Ilary e il rifiuto Spettacolo 8 Giugno 2021 09:59 Di redazione 1'

La finale dell’Isola dei Famosi non è andata come in tanti speravano. In molti attendevano che Ignazio Moser chiedesse la mano a Cecilia Rodriguez, che l’ha raggiunto in Honduras per una sorpresa. E invece le cose non sono andate così.

Il rifiuto di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi

Nonostante le pressioni di Ilary Blasi, che ha spinto più volte Ignazio a fare questo grande passo, il giovane non ha ceduto. Il rifiuto però non è legato alla sua relazione con Cecilia, le ragioni sono altre. Il naufrago ha infatti spiegato che la loro storia d’amore è nata già davanti alle telecamere, motivo per cui preferisce lasciare intimo un momento tanto importante.

“La nostra storia è nata in tv, abbiamo già dato. Questo momento deve restare privato”, queste le parole di Ignazio. La conduttrice, che sperava di concludere la finale con una bella proposta di matrimonio, è rimasta un po’ delusa dal rifiuto del naufrago. Intanto il bel Moser pare che al suo rientro in Italia troverà una bella sorpresa, una casa nuova da arredare.