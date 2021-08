0 Facebook Ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci? Coppia mano nella mano a Capri Spettacolo 1 Agosto 2021 13:48 Di redazione 2'

Uno degli ultimi rumors dell’estate riguarda Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, si vocifera infatti, che tra i due ci possa essere stato un ritorno di fiamma. Da quando si sono separati sono moltissimi i gossip nati sui due ex, ma fino ad ora non avevano trovato alcuna conferma.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati assieme?

Questa volta, invece, Flavio ed Elisabetta sono apparsi più vicini del solito. Che tra i due ex ci sia un buon rapporto e una bella amicizia è cosa nota, entrambi non perdono occasione di ripeterlo. Ma che possa essersi riaccesa la fiamma? Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono stati pizzicati assieme a Capri, un weekend sulla meravigliosa isola azzurra. Fin qui non ci sarebbe nulla di anomalo, non è la prima volta che vanno in vacanza assieme dopo la separazione.

Questa volta, però, sono stati beccati mentre camminano mano nelle mano per le vie capresi, fotografati dai numerosi paparazzi che si trovano sull’isola. La coppia ha partecipato a una serata di Gala Unicef, Elisabetta raggiante in un meraviglioso abito bianco è apparsa molto sorridente. Che la vicinanza con l’ex marito la metta di buon umore? Possibile. Per ora chiaramente si tratta solo di voci che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, staremo a vedere se la vacanza a Capri ‘porterà i suoi frutti’.