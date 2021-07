0 Facebook Uomo investito e ucciso a San Tammaro, un’auto l’ha centrato sulla Statale Cronaca 16 Luglio 2021 13:37 Di redazione 1'

Dramma a San Tammaro, in provincia di Caserta. Questa mattina, intorno alle 05.00, un uomo è stato investito e ucciso da un’automobile. La tragedia è avvenuta sulla SS7 bis, all’altezza del bar Buon Caffè.

Investito e ucciso a San Tammaro

La vittima, probabilmente di origini albanesi, è stato centrata in pieno da una Volskwagen Golf, proveniente da Capua, che si dirigeva verso Aversa. La vettura era guidata da un uomo. L’impatto è stato molto violento e per la persona travolta purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Intervenuti i carabinieri della compagnia di Caserta, la salma è rimasta coperta sull’asfalto finché non è arrivato il magistrato che l’ha liberata. I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

