0 Facebook Meteo Napoli, tregua dall’afa: arriva la pioggia e si abbassano le temperature Meteo 1 Agosto 2021 11:12 Di redazione 1'

Cambiamento climatico in arrivo nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da 3B Meteo Napoli, la perturbazione che interesserà le regioni del Nord, porterà qualche strascico anche al Sud con la comparsa di rovesci e l’abbassamento delle temperature.

Previsioni meteo a Napoli nei prossimi giorni

A Napoli nello specifico le piogge dovrebbero comparire nella giornata di giovedì, in alcune zone potrebbero assumere carattere temporalesco. Con l’arrivo dei rovesci ci sarà anche una lieve inversione di tendenza per ciò che riguarda le temperature. Dopo il caldo afoso degli ultimi giorni il termometro si abbasserà un po’. Dalle massime di 35-36° arriveremo a 29-32° con un’aria decisamente più fresca. Questa tendenza dovrebbe proseguire per la prima parte di agosto.

Un accenno di calo delle temperature inizierà da lunedì con massime sui 31°, ma per la giornata di martedì è previsto ancora molto caldo con picchi che arriveranno ai 35-36°. Per iniziare a godere di un’aria più fresca dovremo dunque attendere giovedì, il prossimo fine settimana le temperature torneranno a rientrare nella media stagionale dandoci una tregua dal caldo record delle ultime settimane.