News 31 Luglio 2021

Aurora Ramazzotti racconta cosa l’è capitato in aeroporto mentre era in partenza con alcune amiche per l’isola di Ibiza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha spiegato di essere stata protagonista di una piccolo ‘intoppo’ prima che il velivolo decollasse.

Aurora Ramazzotti va in vacanza

La giovane influencer si è lamentata del fatto che l’aereo portasse ritardo a causa di sei persone che avevano imbarcato il bagaglio ma si sono perse in aeroporto. Attraverso alcune storie su Instragram ha scritto: “È un anno che non prendo l’aereo e guarda che succede. Sei persone, che hanno imbarcato il bagaglio, si sono perse in aeroporto e le stiamo aspettando. Io ho fame, ho caldo, sono nervosa”.

Aurora, sempre attraverso i social, ha fatto ascoltare ai suoi tanti followers l’annuncio del comandante dell’aereo: “Dobbiamo cambiare l’equipaggio, questo comporta un ulteriore ritardo”. E anche qui non è mancato il commento: “Ma come ci si fa a perdere in aeroporto? Ma poi di questi sei nessuna traccia…”. Come Aurora anche il resto dei passeggeri avrà lamentato questo disguido.