Affetto da crisi respiratoria dovuta alla fibrosi polmonare di cui soffriva, muore dopo il trasporto in ambulanza poco dopo il suo arrivo in ospedale. L’uomo, Aniello Vicedomini, 68 anni, era stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Da qui, era stato disposto il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Aniello Vicedomini muore dopo il trasporto in ospedale

Durante il tragitto verso il nosocomio partenopeo per il ricovero, e’ deceduto, a causa della mancata somministrazione di ossigeno di cui aveva bisogno. Sono stati gli stessi medici del Cardarelli a chiamare la polizia di Stato e a denunciare l’accaduto. La bombola dell’ossigeno era esaurita e l’uomo, che doveva ricevere un flusso di ossigeno continuo, ha perso la vita nel giro di pochi minuti.

L’intera vicenda e’ parte della denuncia presentata anche dai familiari del sessantottenne, originario di Casola di Napoli e residente a Lettere. I fatti sono stati raccontati dal nipote al collega Michele Inserra, che sul suo profilo Facebook parla di caso di ”malasanita”’. La magistratura ha aperto un’inchiesta e la salma del sessantottenne e’ stata posta sotto sequestro e trasferita all’obitorio del II Policlinico per l’autopsia.

L’accusa del figlio

Il figlio del sessantottenne su Facebook ha scritto: “Ciao papà oggi mi hai lasciato un vuoto dentro …fin da piccolo mi hai insegnato cosa e il rispetto cos e l amore ,cos e l umanità e io ho sempre ascoltato i tuoi consigli ti ho sempre stimato e rispettato perché nn esiste una persona umile come te..hai dato tanto amore per la nostra famiglia per i tuoi nipoti le tue nuore che per te erano le tue figlie e per tutti i tuoi amici che ti volevano sempre bene..ti dico solo una cosa tu aspettami.li ci rivedremo al più presto possibile ..ci manchi tanto a tutti noi oggi sei volato via nn ci posso credere fino all ultimo respiro sei stato sempre un leone combattente avevi tanta voglia di vivere ma il signore ti ha voluto cn lui in cielo…ciao papa guidaci tu….ti prometto solo una cosa quello che ti hanno fatto io lo farò a loro io e te un solo sangue”.

