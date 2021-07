0 Facebook Caiazzo piange Maria Alteri, donna impegnata nell’associazionismo muore a 49 anni Cronaca 31 Luglio 2021 19:47 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Caiazzo, è morta Maria Altieri. La donna aveva 49 anni e purtroppo combatteva da tempo contro un brutto male che non le ha lasciato scampo.

Addio a Maria Altieri

La notizia della morte di Maria Altieri è iniziata a circolare velocemente nei vari gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la donna. In molti la ricordano come una grande combattente, una persona che aveva a cuore gli interessi dei più deboli e che si è sempre battuta per il bene del prossimo.

I messaggi in ricordo di Maria Altieri

A ricordarla in un commovente messaggio è stata l’associazione Storica del Caiatino Ilaria Ciervo, di cui Maria era tesoriere: “Ci hanno insegnato ad ispirarci ai grandi! Ai grandi eroi della storia, ai grandi santi, alle grandi menti che di sé hanno lasciato tracce profonde…Ed è stato così che, distratti ad ammirare le gesta dei “grandi”, abbiamo perso di vista i piccoli…quei piccoli che piccoli non sono…I piccoli, gli invisibili, quelli che operano e basta; quelli che la loro grandezza nemmeno la riconoscono e semplicemente fanno! Costruiscono nel silenzio, seminando pace, umiltà, quella vera perché non si vanta…Tu, “piccola” Maria appartenevi a queste rare persone speciali. Gentile, mite, timida, riservata…eppure laboriosa, propositiva, entusiasta, disponibile, innamorata del tuo paese al punto da dedicargli quel po’ di tempo libero che avevi, impegnandoti in tante piccole ma importanti attività. Dal 2016 hai “servito” l’Associazione Storica come tesoriera…Non volevi, non ti sentivi all’altezza… invece lo sei stata e fino all’ultimo giorno! Tu eri preziosa Maria”.