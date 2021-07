0 Facebook Giovane di 23 anni scivola sugli scogli e muore, corpo trovato dopo qualche ora Cronaca 31 Luglio 2021 13:54 Di redazione 2'

Vacanza finisce tragicamente. Un giovane di 23 anni è stato trovato senza vita a Capo Gallo, in Sicilia. K.K., giovane di origini polacche, aveva noleggiato un motorino per fare un’escursione in uno dei posti più belli dell’isola.

Ragazzo di 23 anni trovato morto a Capo Gallo

Il suo corpo è stato trovato nel pomeriggio di venerdì dai Vigili del Fuoco e dai tecnici del soccorso alpino. A notarlo è stata una coppia che stava visitando la zona del faro, conosciuta come Malpasso. I fidanzati hanno cercato un luogo dove ci fosse copertura telefonica e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Quando i tecnici e i soccorritori sono giunti sul posto, per il ventitreenne non c’era più nulla da fare. Il giovane aveva fatto un volo di diversi metri, finendo su una parete detritica. Si tratta di un territorio insidioso dove già in passato si erano verificati diversi incidenti.

Sull’incidente indagano gli agenti di Polizia del commissariato di Mondello che, con l’aiuto dei tecnici soccorritori, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sulla salma è stata disposta l’autopsia, l’intento è quello di verificare se il giovane sia scivolato accidentalmente o se ci sia degli altri.