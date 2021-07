0 Facebook Violenta la figlia minorenne e la mette incinta, poi accusa un cugino: “E’ stato lui” Cronaca 31 Luglio 2021 16:21 Di redazione 1'

Una storia di abusi in famiglia. Un uomo ha messo incinta la figlia minorenne, 15 anni, e poi ha provato a dare la colpa a un parente. E’ accaduto a Imola e la vicenda è venuta alla luce quando la ragazza sottoponendosi a un controllo in ospedale, ha scoperto di essere in attesa.

In quell’occasione il padre, un uomo di origine pachistana in Italia regolarmente dal 2009, aveva accusato un cugino: “E’ stato lui che è venuto a farci visita a casa”. Le forze dell’ordine hanno subito avviato un’indagine nel corso delle quali la quindicenne ha raccontato di essere stata più volte vittima di abusi.

Le indagini successive, durante le quali gli investigatori si sono avvalsi di consulenze tecniche disposte dalla Procura di Bologna, hanno accertato la responsabilità del padre. Nei confronti dell’uomo è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.