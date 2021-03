0 Facebook Video su TikTok diventa virale: “Prendo il Reddito, compro originale” Cronaca 29 Marzo 2021 09:04 Di redazione 3'

“Quello che mi sta dando soddisfazione è il reddito di cittadinanza, con lui compro solo roba originale. L’uovo di Pasqua buono, della Baci Perugina, per mia moglie solo la qualità.Un paio di scarpe Hogan, 250 euro. Originali, la roba economica la facciamo prendere a chi lavora. Io prendo il reddito, quindi solo roba buona. Anche le cialde Borbone, il caffè sfuso solo per chi lavoro. Non mi devo sfiacchire”.

Queste le parole in un video apparso su TikTok che sta facendo infuriare tutti. Il video è stato diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha denunciato tutto alla Guardia di Finanza.

Ecco cosa scrive Borrelli: “Tanti cittadini ci hanno segnalato l’ennesimo video “fogna” su tik tok. Non sappiamo se quello che dice questo essere sia vero o meno o se sia una burla (di pessimo gusto). Di certo quello che afferma è un’offesa a chi sta stringendo la cinta, a chi lavora, a chi non arriva a fine mese, a chi percepisce il reddito di cittadinanza in modo corretto. Noi intanto stiamo raccogliendo elementi per mandare a casa di questo soggetto un controllo della Guardia di Finanza”.

Il protagonista del video però poco dopo ha deciso di realizzare un altro video nel quale chiede scusa a tutti i cittadini onesti che si sono sentiti offesi. L’uomo ha dichiarato che stava scherzando e il video era fatto solo per giocare: “Era un video per scherzare, mi scuso per chi si è offeso e chi se l’è presa per l’ironia. Stavo scherzando”.

Borrelli scrive:”Pubblichiamo le scuse della persona che aveva realizzato un video indegno sul reddito di cittadinanza che avevamo subito segnalato. Ci ha inviato diversi messaggi per giustificare quello che ha fatto. Per quanto ci riguarda troviamo davvero pessimo questo uso dei social. Non smetteremo mai di invitare tutti ad un utilizzo consapevole e responsabile di questi strumenti di comunicazione, soprattutto quando si trattano argomenti così delicati”.

Un altro video simile era apparso sul web a febbraio. Anche in quella occasione la protagonista dei filmati, condivisi e inoltrati tramite TikTok, raccontava di vivere con reddito di cittadinanza nonostante il marito lavorasse in nero.

