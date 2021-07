0 Facebook Ucciso davanti alla figlia, arrestato l’ultimo membro della banda. La moglie di Maurizio Cerrato: “Amore mio la giustizia sta facendo il suo corso” Arrestato l'ultimo membro della banda che ha ucciso Maurizio Cerrato. La reazione della moglie Tania Sorrentino una volta appresa la notizia Cronaca 29 Luglio 2021 21:23 Di redazione 3'

Avrebbe partecipato alla spedizione di morte nei confronti di Maurizio Cerrato, l’uomo ucciso al culmine di una lite per motivi di parcheggio a Torre Annunziata (località vesuviana in provincia di Napoli) avvenuta lo scorso 19 aprile.

Per questo motivo oggi i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Francesco Cirillo: è accusato di omicidio volontario.

L’uomo è padre di Antonio Cirillo, già arrestato in precedenza e autore – come lui stesso ha confessato – della coltellata costata la vita a Cerrato, ”colpevole” solo di avere difeso la figlia, alla quale era stata forata una ruota dell’auto dopo che la ragazza aveva parcheggiato sulla pubblica su un posto già ”occupato” da una sedia.

Arrestato l’ultimo membro della banda che ha ucciso Maurizio Cerrato

All’individuazione di Cirillo si è giunti a seguito delle indagini condotte dai militari dell’Arma e che avevano condotto alla scarcerazione il 7 giugno di Antonio Venditto, in precedenza sottoposto a fermo di indiziato di delitto e a custodia cautelare in carcere perché riconosciuto dalla figlia della vittima, dopo che se ne era accertata l’estraneità ai fatti.

”L’analisi dei filmati della videosorveglianza del parcheggio – afferma il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso – teatro dell’omicidio, che erano stati volutamente cancellati subito dopo l’omicidio, ma che sono stati recuperati attraverso una consulenza tecnica informatica, che ha restituito le immagini relative ai momenti immediatamente precedenti e successivi all’omicidio, la ripetuta escussione di alcuni testimoni e l’effettuazione di intercettazioni hanno consentito di ricostruire compiutamente i singoli momenti che hanno scandito l’azione delittuosa, di pervenire all’identificazione del quarto componente del gruppo omicida e di accertare il ruolo dallo stesso ricoperto nella consumazione dell’omicidio”.

Con l’arresto di Francesco Cirillo, secondo la Procura di Torre Annunziata, ”possono ritenersi identificate ed assicurate alla giustizia tutte le persone che hanno partecipato all’omicidio di Maurizio Cerrato”.

Arrestato l’ultimo membro della banda che ha ucciso Maurizio Cerrato: il post della moglie Tania Sorrentino

La moglie di Maurizio Cerrato ha pubblicato un post su Facebook una volta appresa la notizia. Ecco cosa ha scritto Tania Sorrentino: “Amore mio la giustizia sta facendo il suo corso…finalmente il cerchio si sta chiudendo…e più andiamo avanti più si capisce quanto marcio ci sia dietro questa storia…tu sei andato lì e andresti altre mille volte ad aiutare tua figlia…

e poi vieni a conoscenza che lì, di fronte a te hai incontrato un altro padre che come te ha aiutato il figlio. La differenza è che lui lo ha aiutato ad uccidere senza pietà. Ora capisco che questo mondo non poteva più appartenerti, perché c’è troppa malvagità. Tu che amavi e rispettavi il prossimo più di te stesso…chissà se padre e figlio condivideranno la stessa cella…le tue figlie non potranno condividere con te nemmeno quello. Ma a loro tu hai donato la tu vita, ricordi…i valori .e un amore che non si potrà mai misurare…Per sempre noi“.

