0 Facebook Uomini e Donne, Aldo e Alessia: la bella notizia dopo aver perso il bambino News 29 Luglio 2021 17:54 Di redazione 2'

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono la coppia di Uomini e Donne più amata. I due hanno subito un brutto lutto e ora stanno per lanciarsi in una nuova avventura.

Aldo Palmieri e Alessia Cammarota aprono un nuovo locale

Aldo e Alessia stanno per aprire un nuovo locale a Catania, città natale dell’ex tronista dove i due si sono trasferiti. Alessia su Instagram, durante un ask con i follower, la nuova attività sarà un lounge bar. I due avevano già avviato un altro locale tempo prima: il Keep Up, un pub chiuso qualche tempo fa sempre in Sicilia. Alessia ha specificato che si occuperò relativamente del locale in quanto è concentrata sul suo ruolo di mamma e influencer.

Aldo e Alessia hanno perso il terzo figlio

Alessia Cammarota ha anche confidato come sta ora, dopo aver perso qualche mese fa il terzo figlio che aspettava con un aborto spontaneo. “Sto bene, sono felice. Ci sono ancora momenti no. Ma quando arrivano mi fermo, mi assento un po’ dai social e mi concentro su tutto quello che di splendido mi ha dato la vita”. Aldo e Alessia hanno avuto 2 bambini dopo l’esperienza a Uomini e Donne, dove si sono conosciuti e innamorati. Il primogenito Niccolò è arrivato nel 2015, Leonardo è nato 2 anni dopo.