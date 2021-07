0 Facebook Paura per Cecilia Rodriguez, incidente a Milano mentre va dal dentista Spettacolo 28 Luglio 2021 12:35 Di redazione 2'

Cecilia Rodriguez ha avuto un piccolo incidente a Milano. La sorella di Belen ha raccontato cosa l’è accaduto attraverso diverse storie su Instagram. Ha spiegato di essere uscita per la prima volta in bici, ma purtroppo è caduta.

Incidente per Cecilia Rodriguez

Dopo un giro al parco, racconta Cecilia, doveva andare dal dentista quando è caduta con la bici: “Oggi mi sentivo molto carica e per la prima volta ho preso la bici per fare un bel giro per Milano. Sono stata anche al parco dove ho fatto gli addominali. Poi nel pomeriggio sono andata dal dentista sempre in bici, ma sono caduta. Per fortuna l’equipe del mio dentista mi ha medicato tutte le ferite”.

Per fortuna non è stato nulla di grave ma solo qualche escoriazione. Cecilia l’ha presa con ironia e ha voluto riderci su, ha concluso le sue storie dicendo: “Adesso sono uscita dal dentista e piove… Ma chi me l’ha fatto fare a uscire in bici?“.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Nonostante questa piccola sventura per Cecilia Rodriguez è un momento felice, è da poco uscita la linea d’abbigliamento firmata con i fratelli Belen e Jeremias e la relazione con Ignazio Moser va a gonfie vele.