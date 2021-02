0 Facebook Paura per Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen è sconvolta: “Violata la nostra intimità” Spettacolo 11 Febbraio 2021 12:22 Di redazione 2'

Cecilia Rodriguez è stata vittima di un furto nell’abitazione di Trento. I ladri hanno portato via oggetti preziosi, vestiti e indumenti di valore. Un bottino ricco che ha lasciato nello sconforto la sorella di Belen, sconvolta per l’accaduto.

A raccontare quanto avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 febbraio è stato Ignazio Moser, pubblicando un breve comunicato nelle storie del suo profilo Instagram. Ignoti si sono introdotti nell’abitazione dove i due vivono con il padre di lui, il ciclista Francesco Moser, hanno devastato tutto e rubato di tutto. “Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari ovviamente”.

I due piccioncini non si trovavano in casa, ma sono rimasti letteralmente sconvolti. La coppia ha denunciato alle autorità l’accaduto, ma ha mantenuto il massimo riserbo con i media e con i fan. Ha impiegato alcuni giorni per metabolizzare l’accaduto prima di rendere pubblica la notizia su Instagram. Lo sfogo di Ignazio Moser sulla popolare piattaforma social non lascia spazio al perbenismo: “Spero che le medicine non vi bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”. Spetterà ora agli inquirenti portare avanti le indagini per risalire agli autori del furto.