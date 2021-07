0 Facebook Addio Gianni Nazzaro, i tanti messaggi d’affetto dei fan e dei colleghi: “Ci hai fatto sognare con le tue canzoni” I messaggi per Gianni Nazzaro. In tantissimi hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell'artista a causa della malattia Musica 28 Luglio 2021 10:07 Di redazione 1'

La triste notizia della morte di Gianni Nazzaro è arrivata ieri sera. È stato molto forte lo sconforto dei fan e degli amanti della musica. Le canzoni dell’artista hanno fatto cantare intere generazioni.

Erano gli anni ’70 e tra le principali hit della musica leggera impazzò, “Quanto è bella lei“, cantata proprio da Nazzaro. Il cantante e attore napoletano è deceduto al policlinico Gemelli di Roma in seguito ad un tumore ai polmoni all’età di 72 anni.

I messaggi per Gianni Nazzaro

Non si contano i messaggi d’affetto per Gianni Nazzaro. Tantissimi i fan che hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la sua scomparsa. Ma sono stati molti anche i colleghi. Tra questi Nino D’Angelo. Poche parole ma tanto amore.