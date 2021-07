0 Facebook Il gesto di Tony Colombo per Gigi D’Alessio: “Non l’ho mai fatto”. Il cantante risponde Spettacolo 26 Luglio 2021 14:01 Di redazione 2'

Tony Colombo ha voluto omaggiare Gigi D’Alessio. Il cantante neomelodico ha scelto di cantare una canzone del collega napoletano durante uno dei suoi spettacoli. E l’ha fatto in una meravigliosa cornice, a Mergellina davanti al mare con le spalle tutta la città di Napoli.

Le parole di Tony Colombo per Gigi D’Alessio

Il cantante neomelodico ha condiviso il video della sua esibizione e ha scritto: “Non l’ho mai fatto..ho voluto omaggiare il grande Gigi..nessuno come lui!…❤️”. Parole di stima quelle di Colombo nei confronti di Gigi D’Alessio. A fargli i complimenti tantissime persone, dalla moglie Tina Rispoli a Ivan Granatino.

Ma la risposta che Tony più avrà apprezzato è stata sicuramente quella di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano non ha tardato a commentare l’esibizione di Tony Colombo in suo omaggio e ha voluto complimentarsi con lui. Come? Sotto al video ha pubblicato una serie di emoticon che raffigurano le mani che applaudono, segno che deve essergli piaciuta la versione fatta da Colombo della sua canzone. Tanti anche i messaggi dei fan di entrambi i cantanti.

L’omaggio di Tony Colombo a Gigi D’Alessio