"Ma Tina è in attesa?". Risponde Tony Colombo: "Stare al mio fianco non è semplice" Spettacolo 21 Luglio 2021

Tony e Tina Colombo sono sempre più seguiti sui social. La coppia è rientrata a Napoli ormai da un paio di mesi presumibilmente per motivi di lavoro. Il cantante neomelodico, infatti, è impegnatissimo con i suoi show in giro per la Campania, mini concerti a feste e cerimonie di ogni tipo. Lady Colombo è sempre al suo fianco e documenta ogni loro spostamento in giro per la regione.

Tina Colombo è incinta?

Alle feste sono entrambi acclamatissimi. Nei giorni scorsi Tony Colombo ha dedicato alcune delle sue storie Instagram a rispondere ai vari fan che gli fanno le domande più disparate. Tra i tanti commenti e apprezzamenti nei confronti della moglie, definita dai followers “una donna molto umile”, non è mancata una domanda su una possibile gravidanza. La coppia non ha mai nascosto il desiderio di fare un figlio e c’è chi si chiede se Lady Colombo sia in dolce attesa.

La domanda al cantante è stata diretta: “Ma Tina è in attesa? Ha un volto da mammina in dolce attesa”. Tony non si è tirato indietro e, nonostante l’intimità del quesito, ha risposto: “No, non è in attesa…”. Poi non ha perso occasione per dichiarare tutto il suo amore alla moglie: “E’ solo che stare al mio fianco non è semplice…la amo tanto. E’ la mia forza. P.S. Grazie per tutto l’amore che mi dai”. Dunque, non è ancora in arrivo la cicogna, ma i fan della coppia aspettano la lieta notizia.