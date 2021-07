0 Facebook Dolore a Trentola Ducenta per la morte di Rita De Chiara, 19enne deceduta in un incidente Cronaca 26 Luglio 2021 13:28 Di redazione 2'

Sgomento e cordoglio a Trentola Ducenta per la morte di Rita De Chiara, la ragazza di 19 anni che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica in via Pertini.

La giovane era a bordo di un’auto con altri tre amici, quando la vettura ha sbandato e si è scontrata contro una recinsione. Un palo ha trafitto la ragazza che purtroppo è deceduta sul colpo. Gli altri passeggeri sono stati portati all’ospedale Moscati di Aversa dove sono stati sottoposti agli esami tossicologici per accertare se avessero fatto uso di alcol o stupefacenti. Nessuno è in gravi condizioni. Sul corpo della giovane vittima è stata disposta l’autopsia.

I messaggi di dolore per Rita De Chiara

Non appena la notizia della tragica morte di Rita De Chiara è iniziata a circolare sui social ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano la ragazza, numerosi i messaggi di cordoglio in ricordo della diciannovenne nei vari gruppi social legati al territorio.

“Una notizia che nn volevi mai arrivasse…Rita sei l’angelo più bello del paradiso dai tanta forza si tuoi genitori e i tuoi fratelli e sorelle x questo dolore immenso. Ti conosco da piccola nn ho parole tvb Rita De Chiara riposa in pace”, “Siamo profondamente addolorati per quello che è successo nella serata di ieri…Purtroppo in un gravissimo incidente nei pressi di Piazza Pertini una nostra giovane concittadina è venuta a mancare…La Pagina Facebook è attualmente sospesa in segno di lutto a data da destinarsi…Tutta la nostra vicinanza alla famiglia De Chiara per la scomparsa della figlia Rita!”, queste e molte altre le parole di dolore per Rita. Il sindaco di Trentola Ducenta ha proclamato il lutto cittadino.