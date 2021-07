0 Facebook Green Pass obbligatorio, idea incentivo fiscale da deputato Forza Italia: “1000 euro a chi conclude vaccino” Politica 24 Luglio 2021 10:45 Di redazione 2'

Sta facendo discutere la proposta di un parlamentare di Forza Italia, Sestino Giacomoni, che in un’intervista a Il Giornale ha avanzato l’idea di dare un bonus a chi si vaccina. Una proposta che ha ricevuto l’applauso di molti, ma anche tante critiche e che arriva dopo la conferma del Green Pass obbligatorio per accedere a determinate attività.

La proposta di Forza Italia, incentivo fiscale a chi conclude ciclo vaccinale

“I vaccini rappresentano l’unica arma per sconfiggere il Covid. Qualcuno pensa che non sia così per cui è obbligo dei politici fargli cambiare idea. Ed ecco la mia proposta: legare la vaccinazione ad una serie di incentivazioni ed agevolazioni economiche che possano indurre i resistenti a desistere dalla loro battaglia fuori logica, antiscientifica e antisociale”, queste le parole del membro del Coordinamento di presidenza del partito guidato da Silvio Berlusconi.

L’idea è quella di “un incentivo fiscale di mille euro a chi conclude il ciclo vaccinale“, legandolo “al bonus vacanze, che già esiste”. Una cifra che però dovrebbe essere spesa esclusivamente in Italia. Secondo Giacomoni dove non arriva il dovere civico, il Governo dovrebbe avere il compito di ‘premiare’ chi decide di farsi fare il vaccino. Per ora si tratta di una proposta presentata nel corso dell’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Quest’ultimo avrebbe accolto l’idea con la prerogativa che la cifra sia collegata al bonus vacanze e dunque sarebbe un doppio incentivo.