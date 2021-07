0 Facebook Drammatico incidente a Pozzuoli, Marco muore a 24 anni Cronaca 24 Luglio 2021 14:34 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta Marco Rocco, il giovane 24enne coinvolto nel terribile incidente avvenuto domenica scorsa intorno alle ore 13 in via Artiaco, a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Il ragazzo p deceduto in seguito allo schianto. Si trovava, come riporta Pozzuoli21.it, presso l‘ospedale “Santa Maria delle Grazie” di La Schiana. Troppo gravi le ferite riportare in seguito allo schianto contro un’auto.

Secondo una prima dinamica pare che l’automobile svoltasse d aut parcheggio quando il giovane di via Pietrarsa era sulla carreggiata opposta in motocicletta. Dall’impatto fatale il tragico epilogo.