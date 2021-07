0 Facebook Bus precipita a Capri, parla un testimone dal luogo dell’incidente: “Le urla strazianti” Parla un testimone dal luogo dell'incidente a Capri. Stamattina a Marina Grande un bus è precipitato. nel vuoto schiantandosi sopra un lido balneare Cronaca 22 Luglio 2021 14:19 Di Juanuaria Piromallo 1'

“Le urla dei passeggeri erano paragonabili a quelli delle montagne russe“, mi dice Andrea Jaup, una turista svedese ancora sotto choc che si trovava sul luogo dell’incidente. Sua sorella Ebba Jaup, emergency doctor, si è subito precipitata sul luogo offrendo prima assistenza insieme al farmacista ai feriti.



In totale diciotto. È il caos, sangue ovunque, il conducente del minibus all’ultimo tornante prima della fermata conclusiva a Marina Grande perde il controllo e precipita in una scarpata sul retro dello stabilimento balneare ex Ondine.

è morto l'autista

Oggi si chiama Gemma, ristorante loungeBar, Lì non fa vittime. Il conducente muore sul colpo, solo l’autopsia rivelerà se abbia avuto un malore. L’autobus rovesciato è una matassa di lamiere accartocciate. Poteva essere una strage.

il video dei soccorsi

