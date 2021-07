0 Facebook Orrore ad Ariano Irpino, abusa della figlia di 9 anni della moglie: giochi per avvicinarla a lui Cronaca 23 Luglio 2021 14:12 Di redazione 2'

Un uomo di Ariano Irpino è stato arrestato questa mattina con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina, la figlia della moglie, di cui abusava ripetutamente da quando aveva 9 anni approfittandone dell’assenza della madre. Il provvedimento è stato firmato dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura sannita.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della madre alla Polizia avvenuta in seguito al ritrovamento di una lettera in cui la piccola aveva descritto gli atti di violenza sessuali subiti. In seguito ad una meticolosa attività investigativa, che si è avvalsa anche di rilievi informatici, sono stati accertati gli abusi descritti dalla bambina. Il ‘patrigno orco’, quando la madre della bimba usciva per andare a lavoro, si avvicinava alla vittima con un atteggiamento tenero, simulando anche giochi per poi abusare id lei.

“Sin da quando la bambina aveva 9 anni, l’indagato aveva posto in essere nei confronti della minore, in tempi diversi, atti sessuali, approfittando dell’assenza della moglie da casa per esigenze lavorative, avvicinandosi alla bambina con fare apparentemente tenero, simulando dei giochi o facendole credere di volerle dare affetto. L’adozione della misura cautelare custodiale – conclude il dottore Policastro – si è resa indispensabile in quanto, oltre alla gravità dei fatti ed alla gravità indiziaria, è stata ritenuta la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di analoghi delitti, avendo il Giudice delle Indagini Preliminari rilevato la totale incapacità dell’indagato di controllare gli istinti sessuali”. L’uomo è stato trasferito in carcere questo venerdì mattina.