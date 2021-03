0 Facebook Bimbo di 3 anni muore nel fiume mentre dà da mangiare alle anatre Cronaca 19 Marzo 2021 18:16 Di redazione 1'

Tragedua a Newbury, in Inghilterra. Dylan Milsom, un bimbo di soli 3 anni è scivolato nel fiume mentre dava da mangiare alle anatre in compagnia della mamma. Il piccolo è scivolato davanti gli occhi della mamma, che non è riuscita a salvarlo.

La mamma, la 36enne Shelley Nardini, si è immediatamente tuffata nell’acqua gelata, come riporta la stampa locale, ma non è riuscita ad afferrare in tempo il suo bambino. Entrambi sono stati trasportati dalla corrente per diversi metri. All’arrivo dei soccorsi il bimbo è stato trovato oltre un chilometro dal luogo dell’incidente. I medici hanno tentato il possibile per rianimarlo ma è Dylan è morto poco dopo.

La mamma è stata portata in ipotermia all’ospedale dove le sue condizioni sono lento miglioramento.