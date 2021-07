0 Facebook Grave incidente a Capri, bus precipita nel vuoto nella zona di Marina Grande: soccorsi sul posto Cronaca 22 Luglio 2021 12:11 Di redazione 1'

Un gravissimo incidente è avvenuto questa mattina Capri, l’isola nel Golfo di Napoli. Un autobus è precipitato nel vuoto, facendo un volo di diversi metri, nella zona di Marina Grande, nei pressi di un noto lido, intorno alle 11.30.

Autobus precipita a Capri, a Marina Grande

Ci sarebbero diverse persone ferite, tra cui turisti di origini romane. In tanti sono accorsi sul luogo dell’incidente per dare una mano, una donna con diverse ecchimosi è stata soccorsa da alcuni passanti. Un uomo, invece, ha avuto bisogno di un supporto per respirare. Secondo alcune testimonianze pare che a bordo ci fossero anche diversi bambini “rimasti illesi”.

Paura tra i bagnanti che hanno visto l’autobus precipitare, alcuni hanno raccontato di essere corsi subito in acqua per mettersi in salvo. Secondo quanto riferito dai carabinieri non dovrebbero esserci vittime. L’autobus questa mattina sarebbe stato più sovraffollato del solito a causa di un guasto verificatosi alla funicolare che collega il porto con la piazzetta di Capri.

