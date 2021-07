0 Facebook Incubo per Pamela Barretta, il racconto dell’ex dama di Uomini e Donne: “Maniaco mi ha inseguito” Spettacolo 21 Luglio 2021 21:20 Di redazione 2'

Brutto spavento per Pamela Barretta, ex dama del trono over di Uomini e Donne. La protagonista del programma condotto da Maria De Filippi ha raccontato sui social la sventura vissuta per strada.

Cosa è accaduto a Pamela Barretta

Ha spiegato di essere stata inseguita da un maniaco in strada e di essere stata costretta a scappare via. L’ex dama di Uomini e Donne ha voluto raccontare tutto per mettere in guardia le altre donne: “Buonasera a tutti. Oggi mi è successa una cosa non bella, ora mi sono tranquillizzata un po’, sto finendo di preparare il tiramisù. Ho deciso comunque di parlarne per mettere in guardia le donne. Un maniaco mi ha seguita in auto in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre”

Improvvisamente Pamela si sarebbe accorta che un uomo la stava seguendo a bordo di un’automobile: “Girava con una Jeep, purtroppo ero impegnata a correre e ho visto solo le iniziali della targa, sono ZA. Mi ha inseguita per parecchio tempo. Per fortuna è finita bene. Era straniero, non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato. Inizialmente avevo sottovalutato la cosa”.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha voluto rincuorare tutti spiegando che non l’è accaduto per fortuna nulla: “Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io lo dovevo fare, sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece alla fine non l’ho presa”.