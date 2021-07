0 Facebook Tragedia in rosticceria a Santa Maria Capua Vetere, malore davanti ai genitori: muore ragazza di 34 anni Cronaca 22 Luglio 2021 08:07 Di redazione 1'

Serata drammatica in una rosticceria di Santa Maria Capua Vetere. Una ragazza di 34 anni, Marica, ha avuto un malore subito aver iniziato a mangiare ed è morta. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta. La giovane, disabile con problemi di deambulazione, era all’interno del locale in via Galatina in compagnia dei genitori.

Muore in una rosticceria di Santa Maria Capua Vetere

Questi ultimi avevano accontentato il suo desiderio di mangiare un panino con l’hamburger e l’avevano accompagnata in una nota paninoteca del comune nel Casertano. Dopo aver eseguito l’ordine ed essersi seduti a mangiare, la trentaquattrenne ha accusato un malore e si è accasciata al suolo. In attesa dell’arrivo dei soccorsi un medico presente nel locale ha iniziato a praticarle il massaggio cardiaco.

Poi sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno provato a rianimarla, utilizzando anche il defibrillatore. Ma nonostante i tentativi di salvarle la vita, purtroppo per la 34enne non c’è stato nulla da fare, è morta davanti agli occhi dei suoi genitori.