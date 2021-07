0 Facebook Un colpo alla testa e uno all’addome, 65enne si toglie la vita con una pistola nel Sannio 65enne si toglie la vita con una pistola nel Sannio. È accaduto in provincia di Benevento, nello specifico a Sant'Agata dei Goti Cronaca 20 Luglio 2021 17:01 Di redazione 1'

Una tragedia ha scosso il Sannio e la provincia di Benevento. Un uomo di 65 anni si è tolto la vita utilizzando una pistola di piccolo calibro. Due i proiettili andati a segno e che non hanno dato scampo al 65enne.

Uno ha colpito la testa, l’altro l’addome. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. A riportare la triste notizia è stata la testata Il Sannio Quotidiano. Tanti i messaggi d’affetto per l’uomo.

La comunità si è stretta intorno alla famiglia che la momento sta vivendo un momento di grande lutto e dolore. La vittima si chiamava Alfonso Iannotta, i fatti sono accaduti ieri sera intorno alle 9 del mattino.