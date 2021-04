0 Facebook Alena Seredova mostra la sua casa extra-lusso: bianca e oro, le foto dell’appartamento sono un incanto Spettacolo 2 Aprile 2021 15:52 Di redazione 2'

Alena Seredova mostra sul social la sua grande cucina extra-lusso. La ceca 43enne dichiara che quello è il suo posto preferito, in cui lei, il compagno e i tre figli si ritrovano, come confessato ai follower su Instagram. “E’ il cuore della casa”, spiega.

La modella mostra la cucina tutta bianca con lavello, rubinetto e maniglie color oro. E’ una Bellagio del prestigioso brand Marchi Cucine, come svela lei stessa. Una cucina extra lusso dal prezzo proibitivo.

“Un momento tutto per me, finalmente! – scrive la Seredova – Nelle Instagram Stories vi raccontavo che durante questa quarantena tutta la mia famiglia ha passato davvero tanto tempo in cucina, il cuore della nostra casa. Meno male che nella mia c’è tutto lo spazio che serve! E voi? Qual è la vostra stanza del cuore”.

Alena Seredova nelle storie spiega che in cucina, a pranzo e a cena, lei, il compagno Alessandro Nasi e i due figli maggiori, Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, scambiano pareri sulla giornata, conversano e lei prepara le pietanze da servire a tavola. Qui sono sempre tutti insieme, anche con l’ultima arrivata, la figlia Vivienne Charlotte, 10 mesi.