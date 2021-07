0 Facebook Paura nel Napoletano, uomo di 50 anni scomparso da 3 giorni: si cerca Giovanni Scippa News 16 Luglio 2021 20:31 Di redazione 1'

Ore d’ansia a Marano per la scomparsa di Giovanni Scippa, 50enne residente in via Lorenzo Lancia. Le sue tracce si sono perdute lo scorso 13 luglio, la moglie ha denunciato immediatamente la sparizione del coniuge.

Poi ha voluto lanciare un appello sui social affinché chiunque abbia notizie possa darle agli inquirenti e aiutare nelle ricerche. Si legge sui social: “Al momento della scomparsa indossava occhiali neri, una t-shirt grigia, bermuda di jeans e scarpe Adidas nere. Ha lasciato a casa documenti e telefonino. I suoi familiari abitano a corso Secondigliano. Chiunque avesse sue notizie, può contattare la sorella al numero 351.0878059″.

Il post ha ricevuto subito moltissime condivisioni nei vari gruppi social legati al territorio, in tanti si stanno mobilitando per aiutare la famiglia di Giovanni e ritrovare il cinquantenne. Come scritto nell’appello, chiunque abbia qualche informazione che possa essere utile, può contattare il numero sopracitato.