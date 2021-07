Terribile incidente sull’A2, un uomo ha perso la vita in seguito a uno scontro tra due camion all’altezza di Manerbio e Pontevico, in provincia di Brescia. La vittima si chiamava Domenico Schinello e aveva 47 anni.

Domenico Schinello muore in un incidente

Il drammatico schianto è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino di questo giovedì, secondo quanto ricostruito sarebbe stato molto violento. Il quarantasettenne è rimasto incastrato nell’abitacolo della cabina, che si è totalmente schiacciata, diventando un cumulo di lamiere. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre la salma della vittima dalla vettura.

Lievemente feriti l’altro camionista coinvolto nell’incidente e un uomo e una donna che erano a bordo di una Citroen Picasso. Intervenute tre ambulanze sul posto e la Polizia Stradale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. La vittima era originaria di Cosenza, dove sarebbe dovuto rientrare tra qualche giorno per le vacanze. Lascia una moglie e un figlio di 10 anni. Secondo una prima ricostruzione il quarantasettenne potrebbe aver avuto un malore o un colpo di sonno e non avrebbe visto l’altro mezzo pesante davanti a lui.