Dramma a Sarno, Salvatore Corrado muore a 35 anni in un incidente: "Un pensiero alla famiglia" Cronaca 12 Luglio 2021 16:40

Drammatico incidente sulla Strada Statale 268 del Vesuvio, a Palma Campania. Un uomo di 35 anni ha perso la vita in un incidente a bordo della sua moto mentre rientrava a casa.

Addio a Salvatore Corrado, deceduto a 35 anni in un incidente

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente, la vittima, Salvatore Corrado era originario di Sarno, ma era molto conosciuto a Napoli, dove lavorava nel Circuito Internazionale. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Giunte anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione pare che la moto su cui viaggiava il 35enne sarebbe stato centrata da un’automobile, che viaggiava sulla corsia opposta.

A salutarlo dopo il tragico schianto sono stati i colleghi con un messaggio di cordoglio: “La proprietà, i collaboratori, i colleghi del Circuito Internazionale Napoli rivolgono un pensiero alla famiglia Corrado sentendosi realmente vicini a loro in questo triste momento. Requiem aeternam dona eis, riposa in pace Salvatore, Rest in peace Salvatore”. Il Circuito ha deciso di restare chiuso questo lunedì in segno di lutto per la scomparsa di Salvatore Corrado.