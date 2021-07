0 Facebook Tragedia in piscina, bambino di 6 anni si sente male e muore Cronaca 15 Luglio 2021 20:30 Di redazione 1'

Dramma in piscina, bambino di 6 anni si sente male e muore. E’ accaduto a Città di Castello, in provincia di Perugia, all’interno di una struttura ricettiva. Secondo una prima ricostruzione pare che il piccolo abbia accusato un malore a seguito del quale sarebbe finito in acqua.

Bimbo di sei anni muore dopo malore in piscina

Immediati i soccorsi delle persone presenti, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, nonostante i tentativi di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e a raccogliere le testimonianze.

Da accertare le cause del decesso e se sarà disposta l’autopsia sulla salma del bambino. Sconvolte le persone presenti che hanno assistito alla morte del piccolo.