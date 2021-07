0 Facebook Maglie con le ‘toppe’, casacche e felpe ‘da bancarella’: tifosi del Napoli contro Adl. “Ma che stai facendo?!” I tifosi del Napoli attaccano De Laurentiis. Felpe improvvisate, casacche improponibili, shirt da 'mercatino' e il giallo delle maglie da gioco Calcio Napoli 16 Luglio 2021 08:36 Di redazione 1'

Sponsor tecnico si, o meglio di no. Maglie prodotte in casa ed hand made. Eppure i tifosi sono in attesa di una sorpresa. Ma nel frattempo montano incredulità e malcontento. Ma ci sono diversi motivi.

Il primo, l’aver visto i calciatori del Napoli sfilare a Dimaro con polo e felpe ufficiali della SSC Napoli con delle ‘toppe’. La scritta del club a coprire quella dello sponsor Kimbo. Problemi commerciali in vista?

Non sono state trovate soluzioni in tempo che hanno impedito di produrre divise sociali nuove? Poi la nuova casacca, improvvisata, quasi da ‘mercatino’ con la scritta: “Sarò con te e tu non devi mollare“.

I tifosi del Napoli attaccano De Laurentiis

Lo slogan lanciato dai tifosi azzurri e rilanciato dal tecnico Luciano Spalletti durante la conferenza di presentazione. Infine alcune shirt viste nello store di Carciato che hanno definitivamente scatenato le polemiche.

“Siamo una bancarella ma che sta combinando il Presidente?!“, è questa la domanda che si sono fatti molti tifosi, già arrabbiati con la società per l’evidente ridimensionamento che l’intero progetto azzurro ha avuto negli ultimi anni.