Una grave perdita ha colpito Nancy Coppola, la cantante neomelodica ha perso sua nonna. E’ stata lei stessa a comunicare la triste notizia attraverso la sua pagina Facebook, spiegando che la nonna stava male da tempo.

Nancy, quando ha saputo che le condizioni della nonna si erano aggravate, era lontano da Napoli, in Calabria per partecipare a una festa. Dopo lo spettacolo è rientrata di corsa in città e ha potuto abbracciarla un’ultima volta, la nonna le aveva detto: “Ti aspetto domani”. Ma purtroppo questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.

“Ieri cantavo in Calabria quando mi arrivo’ quella telefonata “ Corri che nonna non sta bene “. 5 ore di distanza e 5 minuti quasi per cantare … mi chiesi come faccio? E ora dove trovo la forza per cantare ? E se nonna se ne va e non riesco a salutarla in tempo? In quel momento mi sono fatta forza e mi sono detta LA PERSONA DA PARTE, NON PENSARE E SII FORTE.

Ho cantato con un nodo in gola e le 5 ore di viaggio sono diventate 3 per correre da te. E tu eri lì ad aspettarmi 😢

Ieri sera mi hai detto TI ASPETTO DOMANI.

Stamattina il tuo cuore ha ceduto ed io sono qui a tenerti la mano nonnina mia. Mi hai spezzato il cuore… proteggici da lassù.

Ciao ciacciare’”, questo il post di Nancy Coppola.

Il messaggio di Nancy ha ricevuto moltissimi like e commenti, i tanti fan le hanno voluto fare le condoglianze per questa triste perdita. La nonna occupa un ruolo speciale nella vita di tutti noi e perderla provoca un grande dolore.

