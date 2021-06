0 Facebook Nancy Coppola si esibisce alle feste, arriva l’attacco. La cantante risponde: “Soffri in silenzio” Spettacolo 28 Giugno 2021 08:50 Di redazione 2'

E’ stata una domenica ricca di spettacoli quella che si è appena conclusa per Nancy Coppola. Iniziato il periodo di matrimoni, battesimi e comunioni per i cantanti neomelodici è un momento in cui si lavora tanto. L’usanza campana di invitare un artista ad esibirsi va sempre più di moda e sono moltissime le feste cui partecipare.

Domenica di show per Nancy Coppola

Anche Nancy Coppola, come tanti suoi colleghi, condivide i momenti delle esibizioni, spesso numerandoli per fare la conta poi a fine giornata di quanti show sono stati fatti. La cantante neomelodica ha partecipato a numerosi party, in uno ha cantato anche al fianco di Raffaello con il quale ha fatto un singolo. Non è mancato, però, un attacco all’artista. Un utente ha criticato aspramente la cantante sotto tutti i video pubblicati.

“Mamma mia ancora sta canzone Nancy, te sei fatta antica non ti porti più, hai fatto l’isola dei famosi, ma non hai avuto il successo ugualmente come Giusy Attanasio, che lei si che canta con il cuore è senza fare l’isola dei famosi, ha avuto un grande successo moltissimo più di te,mi dispiace ma tu sei rimasta moltissimo indietro,ma anche la tua musica si sente raramente. Che dirti ti auguro di rifatti…dai forza rialzato”, parole molto pesanti. Nancy non si è tirata indietro e ha risposto a tutti i commenti con la stessa frase: “Soffri in silenzio”.

Nei vari commenti poi si leggono molte difese alla cantante, in tanti l’hanno invitata a fregarsene di queste parole, che sarebbero soltanto frutto dell’invidia.

Uno dei video pubblicati da Nancy Coppola