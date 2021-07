0 Facebook Napoli, moto contro pedoni alla fermata del bus: due morti e tre feriti Cronaca 15 Luglio 2021 11:25 Di redazione 1'

Terribile schianto nella serata di mercoledì a Napoli dove un motociclista è finito contro alcuni pedoni che si trovavano alla fermata dell’autobus. E’ accaduto in via Amerigo Vespucci, in direzione del quartiere San Giovanni a Teduccio, nella periferia est cittadina. Tragico il bilancio: due morti e tre feriti.

Motociclista travolge pedoni alla fermata dell’autobus: 2 morti e 3 feriti

Il conducente, 28enne, probabilmente per l’alta velocità o per un momento di distrazione, è finito contro le persone ferme in attesa dell’autobus, travolgendone tre. Il ventottenne, originario di Napoli, è morto sul colpo, così come un pedone di 31 anni. Grave l’amica che era con lui di 33 anni, attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale del Mare.

Ferita anche una coppia di 66 e 64 anni che aspettava l’autobus. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso e gli agenti della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano, che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Sembrerebbe, dai primi accertamenti, che non siano stati rilevati segni di frenata sul posto.