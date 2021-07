0 Facebook Il dolore di Nancy Coppola, la nonna sta male durante suo spettacolo: “Ho cantato con nodo in gola” Spettacolo 15 Luglio 2021 16:00 Di redazione 2'

Nancy Coppola ha annunciato questa mattina la scomparsa di sua nonna, la cantante neomelodica in un post ha raccontato la grave perdita subita. Ha condiviso un video in cui è al capezzale della sua ‘ciaccarè’, in cui si vede che la donna sta poco bene.

Lutto per Nancy Coppola

Poi la cantante neomelodica ha raccontato cosa è accaduto nella giornata di mercoledì quando ha ricevuto la terribile telefona in cui la famiglia le comunicava che la nonna non stava bene. Era lontano da Napoli, in Calabria per lavoro e non appena ha sentito i suoi cari, ha subito pensato di non riuscire ad esibirsi. Ma ha trovato la forza per andare avanti e nonostante la preoccupazione di non poter riabbracciare la nonna, ha continuato a cantare. Non appena la festa è finita si è catapultata in auto ed è corsa a Napoli con la speranza di riuscire a salutare la nonnina.

Per fortuna ce l’ha fatta e ha girato anche un video in cui la saluta con tanto amore. Poi, questa mattina il cuore della nonna di Nancy ha smesso di battere e la cantante ha annunciato la sua scomparsa. Tantissimi i commenti al filmato, molti fan hanno voluto fare le proprie condoglianze alla cantante neomelodica in questo momento di dolore.

Il post di Nancy Coppola