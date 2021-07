L’uomo si è sentito male subito dopo la puntura a causa di uno choc anafilattico, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Brindisi, è deceduto dopo qualche ora. A nulla sono serviti i tentativi dei vigili di salvargli la vita.

Il cinquantottenne lascia una moglie e tre figli. Non si sa se l’uomo fosse allergico alle api. Il decesso per choc anafilattico è moto raro, ma può capitare. Dopo che è stata accertata la morte per cause naturali, la salma è stata restituita alla famiglia. Sconvolta l’intera comunità da questa tragedia. I funerali si sono tenuti questo pomeriggio.