0 Facebook Punta da un calabrone, muore poco dopo davanti al marito: dramma a Teramo Cronaca 6 Ottobre 2020 10:19 Di redazione 1'

“Aiuto, mi ha punto un calabrone”, al grido della moglie il marito è subito giunto in suo soccorso. Una corsa disperata e contro il tempo: la donna già mostrava una grave disfunzione respiratoria. Poi l’allarme e la chiamata al 118.

Purtroppo la 76enne Maria Angela D’Ovidio non c’è stato nulla da fare. Nonostante il ricovero urgente in ospedale, i sanitari non sono riusciti a fare nulla per lei. Probabilmente, come riportato da Il Mattino, la donna è stata uccisa da uno choc anafilattico.

La tragedia è avvenuta a Poggio Rattieri di Torricella, località in provincia di Teramo. La vittima era in campagna insieme al marito. Poi le urla e la richiesta d’aiuto ma la donna ha perso la vita a causa dell’insetto-killer. La puntura ha causato una reazione allergica rivelatasi mortale.