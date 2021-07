0 Facebook Michelle Hunziker si racconta, l’infanzia difficile e il ricatto: “Sono riuscita a non cadere in una trappola” News 14 Luglio 2021 21:38 Di redazione 2'

Michelle Hunziker ha ripercorso la sua vita in una lunga intervista al settimanale Chi. La nota show girl ha spiegato di non aver avuto un’infanzia facile, a casa c’erano diversi problemi e lei trascorreva molto tempo da sola. Ha poi parlato dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo e delle delusioni avute.

L’infanzia di Michelle Hunziker

Ha spiegato che l’ambiente in cui viveva in Svizzera non era assolutamente lussuoso: “Sono cresciuta in un ambiente umile in Svizzera, i miei non mi hanno fatto mai mancare nulla, per carità, ma ero una ragazzina sveglia e già abituata al dolore. Ne avevo passate tante: mio papà aveva un problema con l’alcol, beveva e diventava aggressivo. E poi i tanti trasferimenti fatti, le numerose scuole cambiate, mamma che doveva portare a casa i soldi e così io ero sempre sola, quindi ho preso un po’ meno abbracci”.

Appena si è avvicinata al mondo dello spettacolo, aveva una piccola casa in affitto, dove l’è accaduto un episodio molto spiacevole: “Ero al piano terra, un monolocale con una porta e delle tapparelle qualsiasi, mica antisfondamento. Uno che era davanti al cinema chiuso una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare”.

Non sono mancati ricatti sessuali in cambio di una posizione lavorativa: “C’erano persone che mi promettevano il mondo e volevano che andassi a letto con loro. Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi. Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in nessuna trappola”.