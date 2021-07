0 Facebook Olivia Guidry, infermiera no vax, muore con il Covid: “Il vaccino? Non farlo, è un esperimento sociale” News 14 Luglio 2021 08:04 Di redazione 2'

E’ morta a 21 anni, Olivia Guidry, negazionista del vaccino anti Covid eppure era un’infermiera. La terribile sorte è capita alla ragazza che, a causa di complicanze dovute al Covid, sabato 11 luglio morta nel reparto di terapia intensiva.

Olivia Guidry, infermiera no vax, muore con il Covid

Olivia, un’infermiera no-vax dell’ospedele Ochsner Lafayette General (Louisiana) ha perso la vita così, senza potersi difendere dal virus, per scelta. La notizia è stata riportata sui media locali e sui social di amici e colleghi. Studiava medicina Olivia, alla LSU Eunice, ma questo non è servito a convincerla. Agli inizi di luglio il Covid l’ha fatta ammalare, prima la febbre alta e poi la crisi respiratoria, infine il decesso.

Olivia Guidry scriveva: “Il vaccino? Non farlo, è un esperimento sociale”

Sui vaccini contro il Covid Olivia scriveva che in qualche modo alterassero il DNA umano “al livello molecolare” e che fossero pericolosi da fare e non attendibili. “Siamo un esperimento sociale diretto” scriveva su Twitter; ancora su Facebook: “Il vaccino? Non farlo. Non è sicuro. Sono l’unica a pensare che stiano cercando di vedere quanto possono controllarci???” scriveva in un post dell’11 luglio 2020.