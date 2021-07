0 Facebook Green Pass obbligatorio, ipotesi francese: senza non si entra in bar, ristoranti e trasporti Politica 14 Luglio 2021 08:36 Di redazione 1'

E’ caos sul Green Pass obbligatorio e questa volta l’Italia guarda la Francia per aumentare le restrizioni. La variante Delta spaventa e i casi di malati di Covid stanno aumentando di nuovo. I contagi salgono in tutta Europa, con un boom il Spagna e in Olanda. Anche l’Italia non è da meno e si discute dunque su una stretta.

Green pass obbligatorio:Attilio Fontana, governatore della Lombardia, appoggia l’ipotesi

Il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana: “Penso che noi saremo sicuramente favorevoli a una misura di questo genere, anche se a Roma mi sembra che ci sia una riunione con il Garante della Privacy perché pare esistano problematiche di questo genere”, ha dichiarato.

Giovanni Toti e Giorgia Meloni green pass obbligatorio

Anche il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti si dice favorevole: “Sono d’accordo con quello che ha fatto la Francia”. Contraria, invece, sempre nel centrodestra, la leader FdI, Giorgia Meloni: “L’idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante”.