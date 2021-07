0 Facebook Pubblicato il calendario del campionato di serie A 2021-2022, il Napoli parte con il Venezia Calcio Napoli 14 Luglio 2021 20:38 Di redazione 4'

Sorteggiato il calendario del campionato di serie A 2021-2022 che partirà il prossimo 22 agosto. La novità introdotta è quella dei due gironi ‘asimmetrici’. Per la prima volta nella seria A la seconda parte della stagione avrà un svolgimento completamente differente rispetto all’andata. Il campionato si concluderà il 22 maggio. Sono cinque turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio. Cinque, invece, le soste per le nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (squadre non europee), 27 marzo. Ci si fermerà per le feste di Natale tra il 23 dicembre e il 5 gennaio.

Il calendario del campionato di serie A 2021-2022

Prima giornata: Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Hellas Verona-Sassuolo, Inter-Genoa, Napoli-Venezia, Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta e Udinese-Juventus. Seconda giornata: Atalanta-Bologna, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Hellas Verona-Inter, Juventus-Empoli, Lazio-Spezia, Milan-Cagliari, Salernitana-Roma, Sassuolo-Sampdoria e Udinese-Venezia. Terza giornata: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Verona, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Milan-Lazio, Napoli-Juve, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Inter, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana. Quarta giornata: Empoli-Sampdoria, Genoa-Fiorentina, Hellas Verona-Roma, Inter-Bologna, Juventus-Milan, Lazio-Cagliari, Salernitana-Atalanta, Sassuolo-Torino, Udinese-Napoli e Venezia-Spezia. Quinta giornata: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Genoa, Cagliari-Empoli, Fiorentina-Inter, Milan-Venezia, Roma-Udinese, Salernitana-Hellas Verona, Sampdoria-Napoli, Spezia-Juve e Torino-Lazio Sesta giornata: Empoli-Bologna, Genoa-Hellas Verona, Inter-Atalanta, Juventus-Sampdoria, Lazio-Roma, Napoli-Cagliari, Sassuolo-Salernitana, Spezia-Milan, Udinese-Fiorentina e Venezia-Torino.

Tutte le date del calendario di serie A 2021-2022

Settima giornata: Atalanta-Milan, Bologna-Lazio, Cagliari-Venezia, Fiorentina-Napoli, Hellas Verona-Spezia, Roma-Empoli, Salernitana-Genoa, Sampdoria-Udinese, Sassuolo-Inter e Torino-Juve. Ottava giornata: Cagliari-Sampdoria, Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Juventus-Roma, Lazio-Inter, Milan-Hellas Verona, Napoli-Torino, Spezia-Salernitana, Udinese-Bologna, Venezia-Fiorentina. Nona giornata: Atalanta-Udinese, Bologna-Milan, Fiorentina-Cagliari, Hellas Verona-Lazio, Inter-Juventus, Roma-Napoli, Salernitana-Empoli, Sampdoria-Spezia, Sassuolo-Venezia e Torino-Genoa. Decima giornata: Cagliari-Roma, Empoli-Inter, Juventus-Sassuolo, Lazio-Fiorentina, Milan-Torino, Napoli-Bologna, Sampdoria-Atalanta, Spezia-Genoa, Udinese-Hellas Verona e Venezia-Salernitana. Undicesima giornata: Atalanta-Lazio, Bologna-Cagliari, Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia, Hellas Verona-Juventus, Inter-Udinese, Roma-Milan, Salernitana-Napoli, Sassuolo-Empoli e Torino-Sampdoria. Dodicesima giornata: Cagliari-Atalanta, Empoli-Genoa, Juventus-Fiorentina, Lazio-Salernitana, Milan-Inter, Napoli-Hellas Verona, Sampdoria-Bologna, Spezia-Torino, Udinese-Sassuolo e Venezia-Roma. Tredicesima giornata: Atalanta-Spezia, Bologna-Venezia, Fiorentina-Milan, Genoa-Roma, Hellas Verona-Empoli, Inter-Napoli, Lazio-Juventus, Salernitana-Sampdoria, Sassuolo-Cagliari e Torino-Udinese. Quattordicesina giornata: Cagliari-Salernitana, Empoli-Fiorentina, Juventus-Atalanta, Milan-Sassuolo, Napoli-Lazio, Roma-Torino, Sampdoria-Hellas Verona, Spezia-Bologna, Udinese-Genoa e Venezia-Inter. Quindicesima giornata: Atalanta-Venezia, Bologna-Roma, Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Milan, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Spezia, Lazio-Udinese, Salernitana-Juventus, Sassuolo-Napoli e Torino-Empoli. Sedicesima giornata. Bologna-Fiorentina, Cagliari-Torino, Empoli-Udinese, Juventus-Genoa, Milan-Salernitana, Napoli-Atalanta, Roma-Inter, Sampdoria-Lazio, Spezia-Sassuolo e Venezia-Hellas Verona.

Diciassettesima giornata: Fiorentina-Salernitana, Genoa-Sampdoria, Hellas Verona-Atalanta, Inter-Cagliari, Napoli-Empoli, Roma-Spezia, Sassuolo-Lazio, Torino-Bologna, Udinese-Milan e Venezia-Juventus. Diciottesima giornata: Atalanta-Roma, Bologna-Juventus, Cagliari-Udinese, Fiorentina-Sassuolo, Lazio-Genoa, Milan-Napoli, Salernitana-Inter, Sampdoria-Venezia, Spezia-Empoli e Torino-Hellas Verona. Diciannovesima giornata; Empoli-Milan, Genoa-Atalanta, Hellas Verona-Fiorentina, Inter-Torino, Juventus-Cagliari, Napoli-Spezia, Roma-Sampdoria, Sassuolo-Bologna, Udinese-Salernitana e Venezia-Lazio. Ventesima giornata: Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Juventus-Napoli, Lazio-Empoli, Milan-Roma, Salernitana-Venezia, Sampdoria-Cagliari, Sassuolo-Genoa e Spezia-Hellas Verona. Ventunesima giornata: Cagliari-Bologna, Empoli-Sassuolo, Genoa-Spezia, Hellas-Salernitana, Inter-Lazio, Napoli-Sampdoria, Roma-Juventus, Torino-Fiorentina, Udinese-Atalanta, Venezia-Milan. Ventiduesima giornata: Atalanta-Inter, Bologna-Napoli, Fiorentina-Genoa, Juventus-Udinese, Milan-Spezia, Roma-Cagliari, Salernitana-Lazio, Sampdoria-Torinotana, Spez, Sassuolo-Hellas-Verona, Venezia-Empoli. Ventitreiesima giornata: Cagliari-Fiorentina, Empoli-Roma, Genoa-Udinese, Hellas Verona-Bologna, Inter-Venezia, Lazio-Atalanta, Milan-Juventus, Napoli-Salerniia-Sampdoria, Torino-Sassuolo. Ventiquattresima giornata: Atalanta-Cagliari, Bologna-Empoli, Fiorentina-Lazio, Inter-Milan, Juventus-Hellas Verona, Roma-Genoa, Salernitana-Spezia, Sampdoria-Sassuolo, Udinese-Torino e Venezia-Napoli. Venticinquesima giornata: Atalanta-Juventus, Empoli-Cagliari, Genoa-Salernitana, Hellas Verona-Udinese, Lazio-Bologna, Milan-Sampdoria, Napoli-Inter, Sassuolo-Roma, Spezia-Fiorentina e Torino-Venezia. Ventiseiesima giornata: Bologna-Spezia, Cagliari-Napoli, Fiorentina-Atalanta, Inter-Sassuolo, Juventus-Torino, Roma-Hellas Verona, Salernitana-Milan, Sampdoria-Empoli, Udinese-Lazio e Venezia-Genoa. Ventisettesima giornata: Atalanta-Sampdoria, Empoli-Juventus, Genoa-Inter, Hellas Verona-Venezia, Lazio-Napoli, Milan-Udinese, Salernitana-Bologna, Sassuolo-Fiorentina, Spezia-Roma, Torino-Cagliari. Ventottesima giornata: Bologna-Torino, Cagliari-Lazio, Fiorentina-Hellas Verona, Genoa-Empoli, Inter-Salernitana, Juventus-Spezia, Napoli-Milan, Roma-Atalanta, Udinese-Sampdoria, Venezia-Sassuolo. Ventinovesima giornata: Atalanta-Genoa, Fiorentina-Bologna, Hellas Verona-Napoli, Lazio-Venezia, Milan-Empoli, Salernitana-Sassuolo, Sampdoria-Juventus, Spezia-Cagliari, Torino-Inter, Udinese-Roma.

Trentesima giornata: Bologna-Atalanta, Cagliari-Milan, Empoli-Hellas Verona, Genoa-Torino, Inter-Fiorentina, Juventus-Salernitana, Napoli-Udinese, Roma-Lazio, Sassuolo-Spezia, Venezia-Sampdoria. Trentunesima giornata: Atalanta-Napoli, Fiorentina-Empoli, Hellas Verona-Genoa, Juventus-Inter, Lazio-Sassuolo, Milan-Bologna, Salernitana-Torino, Sampdoria-Roma, Spezia-Venezia e Udinese-Cagliari. Trentaduesima giornata: Bologna-Sampdoria, Cagliari-Juventus, Empoli-Spezia, Genoa-Lazio, Inter-Hellas Verona, Napoli-Fiorentina, Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta, Torino-Milan e Venezia-Udinese.33/a: Atalanta-Hellas Verona, Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Hellas Verona, Juventus-Bologna, Lazio-Torino, Milan-Genoa, Napoli-Roma, Sampdoria-Salernitana, Spezia-Inter e Udinese-Empoli 34/a: Bologna-Udinese, Empoli-Napoli, Genoa-Cagliari, Hellas Verona-Sampdoria, Inter-Roma, Lazio-Milan, Salernitana-Fiorentina, Sassuolo-Juventus, Torino-Spezia e Venezia-Atalanta. Trentacinquesima giornata: Atalanta-Salernitana, Cagliari-Hellas Verona, Empoli-Torino, Juventus-Venezia, Milan-Fiorentina, Napoli-Sassuolo, Roma-Bologna, Sampdoria-Genoa, Spezia-Lazio e Udinese-Inter. TreTntaseiesima giornata: Fiorentina-Roma, Genoa-Juventus, Hellas Verona-Milan, Inter-Empoli, Lazio-Sampdoria, Salernitana-Cagliari, Sassuolo-Udinese, Spezia-Atalanta, Torino-Napoli e Venezia-Bologna. Trentasettesima giornata: Bologna-Sassuolo, Cagliari-Inter, Empoli-Salernitana, Hellas Verona-Torino, Juventus-Lazio, Milan-Atalanta, Napoli-Genoa, Roma-Venezia, Sampdoria-Fiorentina e Udinese-Spezia. Trentottesima giornata: Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus, Genoa-Bologna, Inter-Sampdoria, Lazio-Hellas Verona, Salernitana-Udinese, Sassuolo-Milan, Spezia-Napoli, Torino-Roma e Venezia-Cagliari.

