Paura per Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì portata in terapia intensiva per qualche ora
Spettacolo 14 Luglio 2021

Paura per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nelle scorse ore la piccola Luna Marì è stata portata in terapia intensiva. Secondo quanto riporta il Mattino da Padova, la bambina avrebbe avuto qualche problemino durante la notte e questo avrebbe richiesto l’intervento della Terapia Intensiva Neonatale per qualche ora.

Secondo quanto riportano le testate nazionali però adesso la bambina starebbe bene. La bimba nelle scorse ore è stata portata in stanza dalla mamma, dopo un breve periodo di monitoraggio nel reparto di Terapia Intensiva.

L’argentina si trova in una clinica a Padova insieme al compagno. Qui è nata la bambina la notte di domenica con parto naturale. In contemporanea l’Italia vinceva l’Europeo.