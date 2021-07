0 Facebook Dramma a Teano, giovane donna cade dalle scale e muore: Federica D’Angelo aveva 34 anni Cronaca 13 Luglio 2021 15:07 Di redazione 1'

Tragedia a Teano, giovane donna di 34 anni cade dalle scale e muore. E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì, a trovare il corpo esamine della trentaquattrenne è stata la madre, che quando è rientrata in casa ha fatto la terribile scoperta.

Federica D’Angelo cade dalle scale e muore

La vittima, Federica D’Angelo, sarebbe morta sul colpo, è scivolata per le scale di casa e ha battuto violentemente la testa. A ucciderla la frattura all’articolazione del collo. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto la Procura ha disposto il sequestro della salma, sulla quale probabilmente sarà effettuata l’autopsia. Federica era la figlia di una docente e di un medico della Asl, entrambi i genitori sono due professionisti molto stimati dall’intera comunità. La notizia di questa tragedia ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano la ragazza e la sua famiglia.