Barbara D'Urso sostituita da Anna Tatangelo: la conduttrice perde il programma Spettacolo 30 Giugno 2021

A Mediaset si sta valutando l’ipotesi di inserire Silvia Toffanin al posto di Domenica Live di Barbara D’Urso. La compagna di Pier Silvio Berlusconi dovrebbe restare al timone di Verissimo il sabato pomeriggio e poi condurre un nuovo format il giorno successivo.

Un’altra trasmissione però potrebbe essere affidata ad Anna Tatangelo che dovrebbe fungere da traino al salotto della Toffanin. Stando a quanto scrive Davide Maggio, blogger esperto di televisione, Mediaset vorrebbe riproporre in tv la trasmissione Scene da un matrimonio, programma andato in onda su Canale 5 negli anni Novanta con la conduzione di Davide Mengacci.

La trasmissione, ispirata all’omonimo film di Ingmar Bergman, ha come obiettivo quello di seguire una coppia di futuri sposi durante le fasi della preparazione del loro matrimonio, fino al giorno del fatidico sì. Pare che a Mediaset abbiano pensato ad Anna Tatangelo per riproporre questo show. Per l’ex compagna di Gigi D’Alessio non sarebbe la prima volta da conduttrice. In passato ha condotto: Appuntamenti al buio, Questi siamo noi, About Love, I migliori anni.